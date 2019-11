Haan : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an der Gruitener Straße

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an der Gruitener Straße

Haan Eine Stunde lang waren Teile der Gruitener Straße am Morgen wegen eines Zusammenstoßes zweier Autos gesperrt.

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Morgen etwa in Höhe der großen Tankstelle an der Gruitener Straße (Ecke Elberfelder Straße / Gräfrather Straße) ereignet hat. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren dort gegen 7.30 Uhr ein Suzuki Swift und ein Opel Astra aus bisher noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Zwei Personen mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, hieß es weiter. Eine erlitt offenbar einen Schock, die andere Schnittverletzungen. Es gab umfangreiche Sperrungen, weil beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Seit 8.30 Uhr ist die Strecke wieder frei.