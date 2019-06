Haan : Cäcilia Gruiten singt seit 125 Jahren Gotteslob

Haan Die Heilige Cäcilia ist die Patronin der Kirchenmusik und gibt vielen Kirchenchören ihren Beinamen, auch dem Kirchenchor Cäcilia Gruiten, der am Samstag sein 125-jähriges Bestehen feiert.

Mit einem besonderen Konzert wird das Jubiläum gefeiert – am Samstag, 8. Juni, geben dafür rund 70 Musiker in der katholischen Kirche St. Nikolaus ihr Bestes. „Es wird etwas eng werden, aber das werden wir hinbekommen“, versichert Chorleiter Hans-Joachim Beyer. Er ist seit 25 Jahren aktiver Chorsänger und der Kirchenchor Cäcilia in Gruiten ist nicht der erste und nicht der einzige Chor, den er derzeit leitet – drei weitere können noch dazu gezählt werden. Und so hat er denn für das große Jubiläumskonzert dafür gesorgt, dass Unterstützung aus dem Umland hinzukommt.