Haan : Stadt-Sparkasse stellt wieder Wunschbäume auf

Wunschbaumaktion 2018: Sandra Druve (Ev. Kindergarten) und Heike Döring (OGS) freuen sich über die vielen Geschenke. hinten vl Susanne Bettin (Sparkasse) und Steffen Borth. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In den Kundenhallen der Stadt-Sparkasse in Haan und Gruiten werden in der Adventszeit wieder Tannenbäume aufgestellt, die mit Kinderwünschen auf gebastelten Sternen dekoriert sind. In Haan werden etwa 300 Sterne aufgehängt und in Gruiten etwa 50. Zum neunten Mal organisiert die Sparkasse diese Aktion in Zusammenarbeit mit der Caritas und der Haaner Tafel; in Gruiten wird die Aktion von Steffen Borth geleitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundel Seibel

In Haan werden die Wünsche von Kindern aufgeschrieben, deren Eltern bei der Tafel einkaufen oder deren Familien von der Caritas Haan betreut werden oder Flüchtlinge. In Gruiten dürfen Kinder von Offenen Ganztagsschulen und Kindergärten sowie auch andere Kinder Wünsche äußern. Wie Hubert Gering und Marica Basic von der Caritas berichten, sollen die Wünsche einen Wert von 20 Euro nicht überschreiten.

Dankbar haben sie in den letzten Jahren erfahren, dass die Schenker die Gaben immer besonders liebevoll verpackt haben. Am 19. Dezember werden alle Geschenke dann in einer Feierstunde in der Don-Bosco-Schule verteilt. Gleichzeitig findet dann dort eine Sonderausgabe der Tafel statt. „Die Haaner haben viel Herz“, sagt Sparkassen-Vorstand Udo Vierdag zum großen Erfolg dieser Weihnachtsaktion. Viel Organisation und Engagement wird von den caritativen Organisationen sowie von der Stadt-Sparkasse geleistet. Alle Ehrenamtlichen der Haaner Tafel sind ebenfalls mit im Organisationsteam. „Perfekt“ nennt Hubert Gering die Zusammenarbeit der eingespielten Teams.

In Gruiten sind die Sterne häufig bereits in den ersten drei Tagen vergeben, ist die Erfahrung. Die Kinderwünsche müssen auf zahlreichen Listen zuerst anonymisiert und dann wieder zugeordnet werden, damit auch wirklich jedes Kind sein Wunschpaket erhält. „Aber es macht unendlich viel Freude“, sagt die Sparkassen-Organisatorin Andrea Gensky. Und sie fügt hinzu: Die Schenker dürfen dann die Sterne behalten und später in ihren eigenen Weihnachtsbaum hängen.