Haan : Neues Gesicht der Flüchtlingsbetreuung

Haan Die Firma European Homecare stellte ihre Pläne zur Betreuung von Flüchtlingen in Haan jetzt im Sozialausschuss vor.

Am Ende blieben zwar noch viele Fragen offen – dennoch war der erste öffentliche Auftritt von European Homecare in der Stadt Haan ein Schritt nach vorn. Bekam die Firma, die künftig für die Betreuung von Flüchtlingen und Obdachlosen in der Gartenstadt zuständig ist und der viele mit Misstrauen begegnen, doch erstmals ein „Gesicht“ – genauer gesagt sogar zwei.

Als Ausgangspunkt für die Betreuung dient demnach das Beratungsbüro an der Kaiserstraße. „Außerdem bieten wir regelmäßige Beratungs- und Sprechstunden in den Räumen der Düsselberger Straße“, führte der Koordinator weiter aus. Und natürlich werde eine aufsuchende Beratung aller derzeit sechs aktiven Häuser gewährleistet.

Immerhin: In der anschließenden Fragerunde mit den Politikern berichteten Lisek und Radszuweit, von einigen „interessanten Gespräche“ mit möglichen Kandidaten für die drei Sozialarbeiterstellen in Haan. Eine Nachfrage von Meike Lukat (WLH), ob man denn auch schon Kräfte dafür eingestellt habe, wurde nicht eindeutig beantwortet. Es sei durchaus möglich, dass Stellen auch mit bereits vorhandenem Personal aus anderen Städten besetzt würden, hieß es. Klar ist allerdings, dass die künftigen Haaner Mitarbeiter von einem mobilen Schulungsteam ausführlich auf ihren Einsatz vorbereitet werden sollen.

Für Ende des Monats ist dann ein Treffen mit den ehrenamtlich tätigen Betreuungskräften in der Gartenstadt geplant. Ausschussvorsitzender Bernd Stracke (SPD) regte zudem an, European Homecare solle in einigen Monaten über den Fortgang seines Engagements in Haan erneut berichten. Dies wurde spontan zugesagt. Den weiteren Weg werden sicherlich viele beobachten.