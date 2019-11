Haan : Elberfelder Straße soll sicherer werden

Zum Pressetermin an der neuen Querungshilfe Elberfelder Straße brachten Landrat, Bürgermeisterin und Co. gleich die Räder mit. Foto: Stadt/Stadt Haan

Haan Beim Ortstermin an der Elberfelder Straße brachten Landrat, Bürgermeisterin und Projektleiter gleich die Räder mit. Eine neue Querungshilfe soll die Sicherheit erhöhen.

Die Bundesstraße 228 bekommt einen neuen, sicheren Übergang für Radfahrer und Fußgänger: Landrat Thomas Hendele, Bürgermeisterin Bettina Warnecke sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Velbert und des Haaner Tiefbauamtes trafen sich jetzt an der Elberfelder Straße, um dort den Neubau einer Querungshilfe und den Ausbau des Radweges zu würdigen. Radfahrer, die aus im Panoramaradweg (Bollenheide - L357 Gräfrather Straße) in Richtung Innenstadt weiterfahren wollen, werden künftig durch den neuen Radweganschluss zur Querungshilfe geleitet. Damit verbunden sind noch einige weitere Maßnahmen: So wurden neue Beleuchtungsmasten mit LED-Technik aufgestellt. Außerdem wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 km/h gesenkt.