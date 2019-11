Haan : RB 48: Polizei und National Express erwischen 44 Schwarzfahrer

Haan Knapp 1400 Fahrgäste wurden kontrolliert – es gab auch sieben Personen, die ohne Ausweispapiere unterwegs waren.

Die Zahl ist überraschend hoch: Bei einer sogenannten Schwerpunktkontrolle, die die Bundespolizei-Inspektion Köln und das Unternehmen National Express in der Regionalbahn 48 durchgeführt haben, sind insgesamt 44 Schwarzfahrer aufgefallen. Die Kontrolle fand bereits am 6. November in dem Bereich zwischen Wuppertal und Solingen statt, heißt es jetzt in einer Mitteilung des Unternehmens.