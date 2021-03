Unfall in Haan : 87-jähriger Autofahrer erfasst Fußgängerin

Unfall in Haan

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagnachmittag eine 82 Jahre alte Fußgängerin ins Krankenhaus gekommen. Sie war zuvor von einem Auto erfasst worden.

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag eine 82-jährige Fußgängerin in Haan erfasst und dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.