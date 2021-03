Haan : Neue Paketstation an Total-Tankstelle

Die Kapazität des neuen Automaten in Haan umfasst 110 Fächer. Foto: dpa/Federico Gambarini

Haan DHL knüpft das Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue modulare DHL-Packstation an der Düsseldorfer Straße 28 (bei der Total-Tankstelle) in Haan in Betrieb genommen.

