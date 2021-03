Pandemie-Entwicklung im Kreis Mettmann : 47 Jahre alte Corona-Patientin stirbt

997 Menschen aus dem Kreis Mettmann gelten aktuell als infiziert. Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 61 Neuinfektionen. 76 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern betreut. Unser Überblick über die Zahlen am Dienstag.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Dienstag 997 Menschen, 18 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 86 (+1; 5 neu, 4 genesen), in Haan 59 (-7; 0 neu, 7 genesen), in Heiligenhaus 65 (-11; 5 neu, 14 genesen), in Hilden 92 (-1; 5 neu, 6 genesen), in Langenfeld 67 (-1; 6 neu, 7 genesen), in Mettmann 107 (+6; 9 neu, 3 genesen), in Monheim 59 (+2; 7 neu, 5 genesen), in Ratingen 187 (-16; 1 neu, 17 genesen), in Velbert 221 (+4; 16 neu, 12 genesen) und in Wülfrath 54 (+5; 7 neu, 1 genesen). Insgesamt meldet der Kreis am Dienstag 61 Neuinfektionen.