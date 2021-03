Gottesdienste in Hilden und Haan : So feiern die Kirchengemeinden ihre Oster-Gottesdienste

Die Gottesdienste in der Reformationskirche werden bei Youtube gezeigt. Foto: Christoph Schmidt

Präsenzgottesdienst oder Online-Angebot? Durch die Corona-Pandemie fallen die Gottesdienste an den Osterfeiertagen in diesem Jahr anders aus als sonst. Ein Überblick über die Planungen der Gemeinden in Hilden und Haan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Schwindt

Hilden, evangelisch

Die Evangelische Kirchengemeinde Hilden wird in diesem Jahr zu Ostern ausschließlich Onlinegottesdienste feiern. Die Gottesdienste werden auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde veröffentlicht und sind ab der angegebenen Uhrzeit auch über die Homepage www.evangelisches-hilden.de zu erreichen: Do. 19 Uhr Videogottesdienst.berührend mit einer „Brot des Lebens Feier“ (aus der Reformationskirche, Pfr.in Schüller). Fr. 11 Uhr GD (Pfr. Hergarten). Sa. 23 Uhr GD mit Anzünden der Osterkerze (Pfr.in Hagemann). So. 10 Uhr Schnipselgottesdienst für Familien (Pfr.in Pippig).

Außerdem kann man am Osterwochenende an den Kirchen eine Osterkerze abholen:

Reformationskirche, Alter Markt: Sa. 11 bis 12.30 Uhr und von 22 bis 1 Uhr.

Friedenskirche, Molzhausweg: Sa. 20 bis 21 Uhr. So. 10 bis 12 Uhr

Erlöserkirche, St.-Konrad-Allee/Ecke Kölner Str.: Sa. 23 Uhr bis Mitternacht.

Zudem verteilt die Evangelische Kirchengemeinde Hilden den „Osterboten“, ein kleines Heft rund um die Karwoche mit Bräuchen, Texten und Liedern zu Ostern. Der Osterbote kann an den drei Kirchen zusammen mit dem Hausgottesdienst aus den dort angebrachten amerikanischen Briefkästen, sowie im Hildener Osten an der Kindertagesstätte Sonnenschein und bei Blumen Rack abgeholt werden.

Neuapostolische Kirche, Friedenstraße 10: Die Kirchengemeinde hat ihre Präsenzgottesdienste bis zum 18. April abgesagt. Grundsätzlich können alle Gottesdienste mit diesem Link empfangen werden: http://videogottesdienst.nak-west.de/

Apostolische Gemeinde, Hoffeldstraße: Fr. 10 Uhr GD. So. 10 Uhr GD.

Familienkirche, Klotzstraße 24: Fr. 19 Uhr Online-GD (www.familienkirche.de/live). So. 10 Uhr Online-GD, 10.30 Uhr GD im Kino Lux-Lichtspiele in der Benrather Str. 20, 40721 Hilden. Hierfür ist eine Voranmeldung über www.familienkirche.de nötig.

Haan, evangelisch

Die Gottesdienste und Mittwochsandachten der evangelischen Kirchengemeinde Haan sind weiterhin nur online möglich unter www.youtube.com/EvKirchen-gemeindeHaan. Ostern werden so folgende Gottesdienste gezeigt: Do. 19 Uhr GD (Prädikantin Obermeier). Fr. 11 Uhr GD (Pfr.in Gummel). So. 11 Uhr GD (Pfr. Blankenstein). Mo. 11 Uhr GD (Ehepaar Melchior-Giovannini). Weitere Angebote finden Interessierte auch auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter www.ev-kirche-haan.de.

Ev.-ref. Kirchengemeinde Gruiten-Schöller: Fr. 11 Uhr Online-GD über Zoom. So. 11 Uhr Online-GD über Zoom.

Die Zugangsdaten werden jeweils auf der Homepage www.erkg.de veröffentlicht.

Neuapostolische Kirche, Eisenbahnstraße 5: Ob hier Ostern Gottesdienste stattfinden werden, ist derzeit noch unklar und abhängig von den Sieben-Tages-Inzidenzwerten. Die Gemeinde bietet sonst auch Videottesdienste über YouTube an. Alle Details auf der Homepage unter www.nak-velbert.de/start/unsere_gemeinden/haan

Hilden, katholisch

St. Jacobus, Mittelstraße: Fr. 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 10 Uhr B, 22 Uhr Feier der Osternacht (Liveübertragung auf YouTube). So. 10 Uhr Hl. M. (Liveübertragung auf YouTube), 19 Uhr Hl. M. der ital. Gemeinde (Pfr. Ragosta). Mo 10 Uhr Hl. M.

St. Konrad, St.-Konrad-Allee: Fr. 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 22 Uhr Feier der Osternacht. So. 11.30 Uhr Hl. M. Mo. 11.30 Uhr FaM.

St. Marien, Gerresheimer Straße: Do. 18 Uhr B, 19.30 Uhr Hl. M. vom letzten Abendmahl. Fr. 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Hildener Kreuzweg (der jedoch individuell begangen werden soll. In jeder der katholischen Kirchen liegen Flyer mit Fotos und Informationen zum Kreuzweg aus.). So. 10 Uhr Hl. M. Mo. 10 Uhr Hl. M.

Haan, katholisch

St. Chrysanthus und Daria, Königsstraße: Do. 17 Uhr B, 18.30 Uhr Uhr Hl. M. vom letzten Abendmahl (Liveübertragung auf YouTube). Fr. 11 Uhr Familienkreuzweg, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 10 Uhr, 22 Uhr Feier der Osternacht. So. 11.30 Uhr FaM. Mo. 11.30 Uhr Hl. M.

St. Nikolaus, Pastor-Vömel-Straße: Fr. 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Sa. 21 Uhr Feier der Osternacht. So. 10 Uhr Osterhochamt. Mo. 10 Uhr Hl. M.

In den katholischen Kirchengemeinden Hilden und Haan gelten für alle Gottesdienste die bekannten Bedingungen: Hygiene, Abstand, medizinische oder FFP2-Maske, Registrierung, beschränkte Teilnehmerzahlen. Die Kirchengemeinden weisen darauf hin, dass eine Anmeldung zu den Gottesdiensten zwingend erforderlich ist (über die Homepage www.kath-hilden.de oder telefonisch im Pastoralbüro, Tel. 02103 24660). Interessierte sollen auch auf Hinweise in den Kirchen und Schaukästen sowie im Internet unter www.kath-hilden.de achten.

Alle Angaben aufgrund der sich ständig ändernden Beschlusslagen wegen Corona und wegen der möglichen zwischenzeitlichen Ausbuchung verschiedener Gottesdienstangebote ohne Gewähr. Interessierte sollten sich unbedingt vorher telefonisch in den Pfarrämtern oder auf den Internetseiten der Kirchengemeinden über das aktuelle Angebot zu Ostern informieren. Die Adressen lauten www.kath-hilden.de, www.kath-haan.de, www.evangelisches-hilden.de und www.ev-kirche-haan.de.