Kostenpflichtiger Inhalt: Haan : Motorrad mit 139 km/h in 70er-Zone unterwegs

In sechs Stunden registrierte die Polizei in Haan am Sonntag rund 100 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Foto: Jochen Tack

Haan Beinahe doppelt so schnell wie erlaubt ist am Sonntag (28.03.2021) ein Motorradfahrer in Haan unterwegs gewesen – und dabei in eine groß angelegte Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten.