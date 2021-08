Feuerwehr-Einsatz in Solingen : Auto auf Remscheider Straße angezündet

Solingen An der B229 stand am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug in Flammen. Zeugenhinweise deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 6 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Remscheider Straße brannte der Mercedes einer Anwohnerin.

Wie die Polizei am Montag meldete, wurde der beschädigte Wagen zur Beweissicherung sichergestellt, da vieles darauf hindeutet, dass das Feuer gelegt worden ist.