Corona-Krise in Grevenbroich : Zwangspause für Varius-Werkstätten ist beendet

Grevenbroich Die ersten 130 von insgesamt 700 behinderten Varius-Mitarbeitern arbeiten wieder in den Werkstätten. Seit dem 18. März mussten sie zu Hause bleiben, denn ihre Betriebe waren wegen der Virus-Gefahr geschlossen.

Die Varius-Werkstätten füllen sich wieder mit Leben. Nach fast zehnwöchiger Schließung konnten die ersten 130 Beschäftigten mit Behinderung ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bis aber alle 700 Mitarbeiter wieder am Arbeitsleben teilnehmen können, wird es noch dauern. Die Betriebsstätte in Rommerskirchen-Deelen bleibt zunächst geschlossen.

Erleichtert ist Irene Claßen darüber, dass die Werkstätten wieder geöffnet haben. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie dort. Eine so lange Zwangspause, in der sie ihrer Arbeit nicht nachkommen durfte, hat sie noch nicht erlebt – und möchte sie nicht noch einmal erleben. Seit dem 18. März waren die Werkstätten wegen Corona für die Menschen mit Behinderung geschlossen.

„Es war erstmal ein Schock, gleichzeitig gab es viel zu planen. Wir konnten ja nicht überlegen, was wir das letzte Mal in so einer Situation gemacht haben, das gab es noch nicht,“ sagt Pädagogische Leiterin Birgit Krahwinkel. So musste etwa die Notbetreuung für Mitarbeiter, deren Angehörige in systemrelevanten Berufen arbeiten oder mit der Betreuung an Grenzen stießen, organisiert werden. Varius-Angestellte arbeiteten noch ausstehende Aufträge ab.