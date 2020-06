Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeister-Posten in Grevenbroich : CDU hat die Qual der Wahl

Eine Wählerin gibt ihre Stimme ab (Symbolbild). Foto: dpa/Ina Fassbender

Meinung Grevenbroich Die CDU muss am 10. Juni die H-Frage entscheiden: Heesch oder Haines? Wer geht in den Kampf ums Bürgermeister-Amt? Klar ist, es wird schwer werden. Denn Krützen kann in der Corona-Krise – wie andere Amtskollegen auch – kräftig punkten.