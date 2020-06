Kostenpflichtiger Inhalt: Baustelle in Grevenbroich : Nach der Kanalerneuerung startet der Straßenbau

Die Kanäle liegen im Boden, nun beginnen die Straßenbauarbeiten. Foto: cso- Foto: Carsten Sommerfeld

Frimmersdorf Die Straßenbauarbeiten in Frimmersdorf gehen am Dienstag weiter. Die bisherigen Kanalarbeiten sind abgeschlossen. Nun soll die Zeit der Schotterpiste vorbei sein. Der nächste Bauabschnitt ist schon in Vorbereitung.