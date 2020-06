Corona-Krise in Grevenbroich : Hydro weitet die Kurzarbeit aus

Grevenbroich Nun machen beim Aluminiumspezialisten Hydro auch „produktionsnahe Bereiche“ einen Tag pro Woche frei. In zahlreichen weiteren Unternehmensbereichen gelten die Kurzarbeits-Regeln aus dem Mai auch im Juni.

In den Aluminiumwerken von Hydro wird die Kurzarbeit im Juni ausgeweitet. Das kündigte ein Unternehmenssprecher gegenüber unserer Redaktion an.

Bereits bisher waren mehrere hundert Arbeitnehmer aus den Bereichen Rolled Products, Automotive und Lithography nur noch reduziert im Einsatz. Nun kommen Mitarbeiter aus „produktionsnahen Bereichen“ hinzu, sagte der Sprecher. Sie sollen im Juni 20 Prozent weniger arbeiten – umgerechnet also an vier anstatt an fünf Arbeitstagen. Mit der Kurzarbeit reagiert das Unternehmen auf die coronabedingten Ausfälle auf den Märkten der Hauptkunden.

Aus der Sicht der Unternehmensleitung hat Bestand, was ein Sprecher bereits Ende April zur Geschäftsentwicklung sagte: „Die kommenden Monate werden sehr schwierig. Eine Erholung der Märkte ist nicht in Sicht. Vielmehr erwarten wir, dass die Nachfrage in Teilen unseres Geschäfts weiter sinkt.“ Damit ist vor allem der Automobilbereich gemeint, in dem die meisten Herstellerwerke zwar wieder angelaufen sind, jedoch mit deutlich reduziertem Tempo produzieren. Und auch der Litho-Bereich – eine Vorstufe der Druckindustrie – leidet seit langem unter einem Mengenschwund. Corona kam hinzu.