Politik in Grevenbroich : Ausschüsse sollen künftig über Anträge entscheiden

Politik in Grevenbroich

Der Bernardussaal in Grevenbroich. Foto: Lothar Berns

Grevenbroich Politische Anträge sollen künftig nicht mehr an den Rat, sondern an den zuständigen Fachausschuss gestellt werden. Dessen Mitglieder sollen dann darüber entscheiden, ob sich die Stadtverwaltung mit dem jeweiligen Antrag beschäftigen soll oder nicht.

Aktuell gestellte Anträge von Fraktionen, Parteien und Wählergemeinschaften werden bislang im Rat aufgerufen, um direkt in die Gremien oder an die Verwaltung verwiesen zu werden. „Manche Sitzungen werden damit zu riesigen Verweisungs-Orgien“, sagt Krützen. Das koste Sitzungszeit und lasse sich straffen – mit dem von ihm vorgeschlagenen Verfahren, das im Übrigen auch auf Landesebene praktiziert werde. Darüber hinaus seien in der Vergangenheit immer wieder Anträge ins Rathaus verwiesen und dort aufwendig bearbeitet worden – „und dann ist aus dem Antrag nichts geworden“, betont der Bürgermeister. „Das hatte manchmal den Anschein von Beschäftigungstherapie.“ Diese Zeit hätte das Verwaltungspersonal anders nutzen können, meint Krützen. Er mache sich daher für eine „effizientere Vorgehensweise“ stark.