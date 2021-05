Antrag des Heimatvereins : Denkmalschutz für Waldniel wird weiter diskutiert

Schwalmtal Warum für den Denkmalschutz-Antrag des Heimatvereins in Waldniel keine schnelle Umsetzung zu erwarten ist. Jetzt wird der Fachausschuss darüber beraten. Dieser tagt im Juni.

Karl-Heinz Schroers und Klaus Müller vom Heimatverein Waldniel schlagen den Denkmalschutz vor, um Waldniels historisches Erscheinungsbild zu erhalten. In einem zweiten Schritt fordern sie, dass die Verwaltung dafür eine Satzung erstellt. „In den letzten Jahrzehnten sind an vielen Häusern Umgestaltungen vorgenommen worden, die das bis dahin gegebene relativ einheitliche Bild verzerren“, sagen die beiden Ehrenamtler. Gehe diese Entwicklung ungebremst weiter, so werde „in einigen Jahren vom historischen alten Ortskern kaum mehr etwas zu sehen sein“, bedauern die Mitglieder des Heimatvereins.

Hans-Dieter Heinrichs (FDP) erläutert die Haltung seiner Fraktion dazu: „Wir sehen den Antrag sehr positiv und müssen uns sicherlich damit befassen, was es in unserem Ort zu bewahren gibt. Wir sind gerne bereit, an dieser Sache dranzubleiben und auch dafür zu stimmen, wenn wir ein umfassendes Ergebnis haben.“ Man brauche intensive Beschäftigung mit dem Thema Ensembleschutz, Expertengespräche und weitergehende Satzungen für die Bebaubarkeit des Ortskern Waldniel, so Heinrichs.