Grevenbroich: Neukirchener feiern trotz des Regens

Grevenbroich Im Mittelpunkt des Schützenfestes stehen Karl und Marlene Zars. Der Verein ehrt viele Jubilare.

Gut gefeiert wurde am Wochenende in Neukirchen: Das rund 450 Mitglieder starke Regiment startete ins Schützenfest, in dessen Mittelpunkt Karl und Marlene Zars stehen. Die Besonderheit: Karl Zars ist auch Oberst des Bürger-Schützenvereins - und Gründungsmitglied des Grenadierzuges "Wilddieb 1968", der jetzt sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. "Wir sind eine starke Gemeinschaft", sagt Karl Zars, der am Samstag bei der Amtsübergabe "inthronisiert" wurde. Die Gemeinschaft - das ist das, was ihn am Schützenwesen am meisten begeistert. "Meine Kameraden packen überall mit an, ich erfahre sehr viel Unterstützung", lobt Zars seine Zugkollegen. 27 Grenadiere zählt der Zug "Wilddieb".