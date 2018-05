Scheunenbrand in Grevenbroich sorgt für Großeinsatz

Scheune in Barrenstein brennt aus

Großeinsatz in Grevenbroich

Grevenbroich 42 Feuerwehrleute waren gestern Morgen bei einem Scheunenbrand an der Hoeninger Straße im Einsatz. Benachbarte Gebäude wurden nur geringfügig beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Großeinsatz an der Hoeninger Straße in Barrenstein. 42 Feuerwehrleute löschten gestern Morgen einen Scheunen-Brand, das rund 100 Jahre alte Gebäude brannte vollständig aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache stand gestern laut Polizei noch nicht fest.

Gegen 4.40 Uhr war das Feuer am Sonntag in der rund 50 Quadratmeter großen Scheune hinter einem Wohnhaus ausgebrochen. "Nachbarn kamen und riefen: ,Raus, es brennt'", schildert Michael Steinmetz (54), seiner Familie gehört die Scheune. "Als ich nach draußen sah, stand die Scheune bereits am Vollbrand."