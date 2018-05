Grevenbroich: Stadt muss mehr für Energie zahlen

Soll Heizkosten sparen: Die sanierte Fassade am Erasmus Foto: Stadt

Grevenbroich Höherer Wasserverbrauch durch Flüchtlingsunterkünfte und U 3-Betreuung.

Die Stadt muss für Energiekosten mehr ausgeben als in früheren Jahren. Das geht aus dem ersten Energiebericht hervor, den die Stadtbetriebe im Rat vorgelegt haben. Fielen für das Jahr 2014 noch 2,189 Millionen Euro für Heizung, Strom und Wasser in den städtischen Gebäuden an, mussten dafür 2015 bereits 2,346 Millionen und 2016, dem letzten Berichtsjahr, 2,39 Millionen Euro bezahlt werden.