Grevenbroich : Afrika-Markt zieht Kunst-Fans nach Elsen

Erstmals war die Zehntscheune in Elsen Veranstaltungsort für den Afrika-Markt, zu dem Interessierte nicht nur aus Nordrhein-Westfalen kamen. Foto: A. Tinter

Grevenbroich Spezielle Kunst für eine spezielle Zielgruppe: In der Zehntscheune wechselten Skulpturen und andere Kunstwerke aus Afrika für teils mehrere tausend Euro ihren Besitzer. Bis 2017 war Schloss Hülchrath Veranstaltungsort für den Markt.

Die Zahl derjenigen, die in Deutschland ernsthaft afrikanische Kunst sammeln, gilt als überschaubar. "Mehrere Hundert", schätzt Detlef Voss, der sich selbst dazuzählt. Der Essener hat bei sich zuhause ein wenig "aufgeräumt" - und bot gestern zahlreiche Kunstwerke beim Afrika-Markt auf dem Zehntscheunen-Gelände in Elsen zum Kauf an. Unter den vielen zumeist sehr abstrakt wirkenden Figuren: ein kleiner Hausaltar. "Die Figuren sind aus Holz, die Kalebasse ist mit Lehm gefüllt", beschreibt der Sammler, der seit den 1980er Jahren Ausschau nach afrikanischen Kunstwerken hält. Die Szene in Deutschland sei im Vergleich zu der etwa in Frankreich klein, allerdings seien die oft historischen Werke auch hierzulande stark gefragt. "Für uns sind das Kunstgegenstände. Für Menschen in Afrika sind das häufig sakrale Gegenstände, die eine Aufgabe erfüllen - oftmals bei Menschen, die Naturreligionen leben." Noch heute gebe es Völker, die Figuren "beopfern": Für sie haben alle bestimmte Bedeutungen.

Für Sammler fernab Afrikas ist es wohl genau das, was den Reiz ausmacht. "Mich fasziniert, dass alle Figuren unterschiedliche Bedeutungen haben und dass in Afrika Dinge wie Fruchtbarkeit und Gesundheit so zelebriert werden", erzählt etwa Frank Schneewind aus Krefeld, der sich gestern unter anderem am Stand von Helen Krieg umsah. Die Händlerin war aus der Nähe von Hamburg nach Grevenbroich gereist, um auch moderne Kunstwerke aus Afrika zu präsentieren - darunter solche eines afrikanischen Auto-Karosseriebauers, der aus dickem Blech Figuren formt, die Menschen in Alltagssituationen zeigen. Sie stehen bei Sammlern hoch im Kurs, in Frankreich sollen sie zuletzt für mehrere Tausend Euro das Stück verkauft worden sein.

Info Figuren für Liebhaber der afrikanischen Kunst Herkunft Viele der zumeist sehr alten Figuren stammen aus Ländern wie Tansania und Nigeria. Bedeutung Fast alle afrikanische Figuren haben eine bestimmte Bedeutung, das Fachgebiet ist ein sehr komplexes. Alle Figuren haben jedoch eine starke Aussagekraft: Viele stehen für Fruchtbarkeit und Gesundheit.



Der Fokus beim Afrika-Markt in Grevenbroich lag allerdings erneut vor allem auf meist Jahrzehnte alten Figuren, die aus Holz geschnitzt sind. Insgesamt 14 Händler boten in der Zehntscheune zumeist Originale an, darunter der Düsseldorfer Kunsthändler und Markt-Mitorganisator Hans Wende, der seit Jahren einen besonderen Faible für afrikanische Kunst hegt. "Viele Sammler nehmen eine weite Anreise in Kauf, um in Grevenbroich dabei zu sein", sagte der Antiquitäten-Liebhaber, der zu den Experten zählt, wenn es um afrikanische Kunst geht. Seit vielen Jahren setzt sich Wende intensiv mit der Kunst auseinander - mit Ursprung, Alter und Geschichte der Skulpturen, die fast immer sehr ausdrucksstark sind.

Der Afrika-Markt fand zum ersten Mal auf dem Zehntscheunen-Gelände statt, bis 2017 war das Gelände am Schloss Hülchrath Veranstaltungsort. Wie Ende April bekannt wurde, werden dort wohl ab 2019 vorerst keine großen Events mehr stattfinden; die Verträge laufen zum Jahresende aus. Am Schloss hatten Händler auch nachgemachte Dekoration aus Afrika angeboten, ebenso ländertypische Speisen. An der Zehntscheune fiel das Angebot etwas kleiner aus, was wohl auch dem Regenwetter geschuldet war. Diejenigen, die sich speziell für Afrika-Kunst interessierten, schreckte das nicht ab: Sie kamen trotzdem.

