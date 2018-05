Grevenbroich: Aero-Club kooperiert mit der Humboldt-Gesamtschule

Grevenbroich Der Aero-Club Grevenbroich-Neuss veranstaltete jetzt ein Schnupperfliegen auf dem Flugplatz auf der Gustorfer Höhe. Neun Schüler und drei Lehrer der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule folgten der Einladung von Ausbildungsleiter Werner Gross und Präsident Norbert Diekneite. Gemeinsam mit Schulleiter Peter Jigalin ließen sie das erste Mal die Kooperation handfest werden.

Nach einer theoretischen Einweisung in das Verhalten am Flugplatz und die grundlegenden Prinzipien des Fliegens ging es los. Insgesamt wurden am Wochenende - in Begleitung von den erfahrenen Fluglehrern des Aero-Clubs -fast 15 Starts und acht Flugstunden zusammengeflogen. Sogar längere Thermikflüge waren möglich und zeigten die Schönheit der Fliegerei, die Naturverbundenheit bei gleichzeitiger moderner technischer Raffinesse der Flugzeuge.