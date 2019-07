Musikalischer Neustart in Grevenbroich : Lucky Charm machen ohne Drummer weiter

Grevenbroich „René ist unerwartet ausgestiegen“, berichtet Frontmann Pino Avenzato über den Schlagzeuger. Streit habe es nicht gegeben.

Mit Musik habe er nichts mehr am Hut, geben sie wieder, was sie gehört hätten. Ärgerlich sei der Ausstieg des Drummers aber trotzdem, geben die beiden noch Aktiven zu.

Ihre Formation hatte gerade zur Freude ihrer Fans die erste Platte herausgebracht und sich bei umjubelten Live-Auftritten in die Herzen gespielt, erinnern sie und sagen: „Wir mussten jetzt zwei weitere Termine absagen“, erzählt Frontmann Pino über ein „besonderes Heimspiel“ - in der Villa Erckens wollten die Jungs von Lucky Charm unplugged, also ohne elektrische Verstärkung, aufspielen - unter anderem mit René am Klavier. „Aber“, holt „Lucky“-Pino tief Luft, „im Zuge dieser Veränderung tut sich noch mehr“ – und das sorgt für Herzklopfen: Pinos alter „Planlos“-Weggefährte Michael Loecker nämlich lässt Berlin nach zehnjährigem Gastspiel hinter sich, will nach Grevenbroich zurückkehren – und weiter Musik machen. Wer nun eins und eins zusammenzählt, kommt nur zu einem Schluss: „Planlos“ kommen zurück.