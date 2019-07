Großfeuer in Grevenbroich : Anwohner in Kapellen sollen nach Brand Aschepartikel vorsichtig entfernen

Kapellen Nach dem Großbrand am Freitagnachmittag in Kapellen rät das Landesumweltamt, Ascherückstände auf privaten Grundstücken zu entfernen. Anwohner sollen Rasen mähen und Autos waschen.

Noch bis 3.30 Uhr am Samstagmorgen war die Feuerwehr im Einsatz zur Bekämpfung des Großbrandes in Kapellen. Am Freitagnachmittag war, wie berichtet, die Lagerhalle eines Tischlereibetriebes an der Philipp-Reis-Straße ausgebrannt. Die 40 Bewohner, die ihre Häuser gegenüber des Brandortes verlassen mussten, durften abends wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, sollten aber weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte am Brandort. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen.

Diese Vorsichtsmaßnahmen betreffen nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Hauptsache das an die Brandstelle an der Philipp-Reis-Straße in Kapellen angrenzende Wohngebiet. Stadt und Stadtbetriebe werden bei den öffentlichen Flächen ebenso vorgehen. Die meterhoch sichtbare, schwarze Rauchsäule war am Freitag weithin zu erkennen. Auf der Kreisleitstelle in Neuss gingen zeitgleich mehr als 30 Notrufe ein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die große Halle im Vollbrand. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich die Mitarbeiter der Tischlerei schon in Sicherheit gebracht. Das Ordnungsamt ließ noch in der Nacht Spielplätze im Bereich Kapellen sperren und gab der Bevölkerung Handlungsanweisungen über die Medien. Die Stadt wird die Spielplätze zu Wochenbeginn noch reinigen.