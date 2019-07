Vortragsreihe zum Tagebau : Artenschutz ist Gewinn für Firmen

Grevenbroich Wissenschaftler spricht über Tagebaulandschaft und ihre Chancen für die Natur.

Mit der berühmten Jane Goodall hat Prof. Michael Rademacher in Tansania ökologischen Waldbau betrieben und aufgeforstet. 15 Jahre lang hat der heutige Dozent der Technischen Hochschule Bingen aber auch für die Industrie gearbeitet- als Natur- und Artenschützer, wie er jetzt bei der Vortragsreihe der Forschungsstelle Rekultivierung einen durchaus als Widerspruch empfundenen Tatbestand beschrieb. Denn Naturschutzverbände hielten solche Biologen wie ihn, die für die Industrie arbeiten, für Verräter. Doch gerade in diesem scheinbaren Widerspruch liege eine große Chance, betonte der Wissenschaftler mit Blick auf die Tagebaue und die Rekultivierungslandschaften im Rheinischen Revier. Denn gerade Tagebaue, Kiesrguben oder Steinbrüche seien wertvolle Lebensräume, die durch ihre Nährstoffarmut und den Mutterbodenabtrag eine enorme Artenvielfalt auf kleinstem Raum ermöglichten.

Wichtig sei es dabei aber, dass sich die Unternehmen von Experten beraten ließen, Kooperationen mit Naturschutzverbänden und Kommunen eingingen und nicht zuletzt eine regelrechte Strategie zur Artenförderung aufbauten und verfolgten. - Mit dieser Darstellung stieß er bei RWE auf offene Ohren, denn das Unternehmen verfolgt bekanntlich eine Biodiversitätsstrategie zu den Schwerpunktgebieten wie etwa der Königshovener Höhe in Grevenbroich. Dazu die These des Wissenschaftlers: „Moderne Rekultivierung fördert eine nachhaltige Landnutzung mit hoher Artenvielfalt und hohem ökologischen Wert.“

Allerdings weiß Prof. Rademacher auch um die Schwierigkeiten, aber auch Chancen, die Betreiber von Tagebauen, wie RWE, von Kiesgruben oder Steinbrüchen haben, ihre unter Umständen durchaus nennenswerten Anstrengungen für den Artenschutz auch imagefördernd darzustellen. Der Biologe nannte als Beispiel einer gelungenen Industriewerbung, die zugleich auf Natur- und Umweltschutz abzielt, die Bionaden-Getränke. Er geht sogar so weit, in einem nachhaltigen Natur- und Umweltschutz einen wirtschaftlichen Faktor auf der Haben-Seite für ein Unternehmen zu veranschlagen. Allerdings warnte Rademacher davor, das Thema Artenschutz sozusagen aus ideologischem Gutmenschentum in einer Firma zu implementieren. Er sagt: „Die Förderung der biologischen Vielfalt als Beitrag zum Unternehmenserfolg muss das Ergebnis eines gezielten Managementprozesses sein, damit sie langfristig zum Erfolg führt.“ Und eben dazu seien die fachliche Begleitung durch Naturschutzexperten, regelmäßige Umweltbildungsveranstaltungen ebenso wichtig wie definierte Ansprechpartner und Organisationsabläufe im Unternehmen. RWE leistet dies mit sein Forschungsstelle Rekultivierung, die neben den Natur- und Umweltschutzverbänden auch den Grevenbroicher Ornitholgen Norbert Wolf als Berater und Arten-Dokumentator zur Seite hat. Rademacher geht davon aus, dass sich durch ein professionelles Projektmanagement die scheinbar gegenläufigen Interessen von Industrie und Naturschutz durchaus zusammenbringen lassen.