Traditionsbäckerei in Gustorf schließt : Gustorfer Traditionsbäcker Wellerdick vor Schließung

Gustorf Vorm Eingang zum Geschäft stapeln sich Zeitungen, die Hinweistafel in der Tür ist eindeutig: „Wir schließen nach den Betriebsferien unseren Laden“, ist darauf zu lesen. Die Bäckerei Gerhard Wellerdick gibt ihren Betrieb auf.

„Bei uns wurde kein Gewerbe abgemeldet“, heißt es auf NGZ-Nachfrage bei der zuständigen Handwerkskammer. „Uns sind keine Gründe für eine Betriebsaufgabe bekannt“ und seitens der Stadt läge ebenso wenig eine Information zur bevorstehenden Schließung vor. Allerdings steht die Immobile an der Provinzstraße, in der sich der Traditionsbetrieb Gerd Wellerdick befindet, bereits im Netz auf der Seite eines Immobilienmaklers zum Verkauf. In Grevenbroich-Gustorf verortet, wird sie dort als „ein Wohn- und Geschäftshaus mit vielen Möglichkeiten“ annonciert. Die 365 Quadratmeter sowie das 877 Quadratmeter weite Grundstück werden zum Kaufpreis von 378.000 Euro offeriert. Auch hier wird das Rätselraten um eine Neubestimmung des Hauses offen, denn in der Rubrik „Verfügbarkeit“ steht kein konkreter Zeitpunkt, sondern „nach Abstimmung“.