Musik aus Grevenbroich : Lucky Charm und Frointmann Pino legen erste CD vor

Ein Gefühl wie Weihnachten haben die Jungs von Lucky Charm: ihre erste CD ist fertig. „Dexterrock“ heißt das Debütalbum, „prall gefüllt mit 16 Stücken. Mehr Musik geht nicht“, erklärt Frontmann Giuseppe Avanzato, den Fans seit unvergessenen „Planlos“-Zeiten besser als Pino bekannt. Zusammen mit Band-Kollegen René Menk, zuständig für Drums und Percussion, sowie Bassisten Benjamin Ulkan promotet er die Platte. Mit dem Song „Rock’n’Roll Superstar“, einer der markantesten Nummern, wie das Trio behauptet, konnte bereits der WDR-Bandwettbewerb „Szene im Westen“ für sich entschieden werden. Und weil die Stimmung so gut ist, lüftet Pino auch das Geheimnis, warum die Musikrichtung der Formation „Dexterrock“ heißt: „Das leitet sich vom englischen ‚dexterous’, also ‚geschickt’ ab. Das klingt total geistreich“, grinst er. Denn in Wahrheit entstand der Name aus einer Bierlaune und bezieht sich auf Familienhund mit Namen Dexter.