Strukturwandel im Rheinischen Revier : Zukunfts-Projekte des Kreises erhalten weiteren Stern

Grevenbroich Drei Strukturwandel-Projekte des Rhein-Kreises Neuss gelten nun als „tragfähige Vorhaben“. Der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur hat ihnen jetzt einen zweiten von drei Sternen verliehen.

Bei seiner Sitzung in Bergheim hat der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) jetzt 20 von insgesamt 82 Projekten aus dem „Sofortprogramm Plus“ einen zweiten von drei Sternen verliehen. Damit gelten sie nun als „tragfähige Vorhaben“. Darunter sind auch drei Vorhaben aus dem Rhein-Kreis vertreten: nämlich die Projekte „Exzellenz-Region Nachhaltiges Bauen“ und „Innovation Valley Garzweiler“ sowie der Einstieg in die Wasserstoff-Wirtschaft.

„Der Strukturwandel muss von Anfang an in der ganzen Bandbreite seiner Themen gelingen. Ich freue mich, dass die bislang mit dem zweiten Stern ausgezeichneten Projekte diesen Anspruch voll und ganz erfüllen“, sagt Christoph Dammermann, Wirtschaftsstaatssekretär und ZRR-Aufsichtsratsvorsitzender. Diese Vorhaben würden den verschiedensten strukturpolitischen Zielen dienen – von der Verbesserung der Infrastruktur bis hin zur Energieversorgung oder zur Förderung der Weiterbildung.

„Für unser Haus besonders spannend ist unter anderem die ,New Business Factory’, die in einem integrativen Gesamtansatz digitale Pioniere ausbildet, Startups beim Wachstum unterstützt und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in etablierten Unternehmen anregt“, so Dammermann. „Davon und von allen anderen prämierten Vorhaben wird das ganze Rheinische Revier profitieren.“