Streit um Stellenplan in Grevenbroich : Gericht hält Krützens Klage gegen den Landrat für unzulässig

(wilp) Im juristischen Streit zwischen Bürgermeister Krützen und Landrat Petrauschke hat das Gericht die Formalien geprüft. Es gibt deutliche Hinweise an Krützen. Dessen Klage kann aus formalen Gründen abgelehnt werden.

Denn Krützen dürfte die Klagebefugnis fehlen, heißt es in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Demnach hätte nicht der Bürgermeister selbst, sondern nur die Stadtverwaltung eine Klage einreichen können. Andererseits sei die Klage wohl auch gegen den falschen Beklagten eingereicht worden sein, heißt es weiter in dem Brief aus Düsseldorf. Nicht der Landrat, sondern das Land Nordrhein-Westfalen sei der richtige Adressat. Denn Petrauschke habe seine Verfügung als untere Landesbehörde erlassen, deren Rechtsträger das Land sei.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat Krützen nun gefragt, ob er an der Klage festhalten wolle. Auf Anfrage unserer Redaktion beantwortete der Bürgermeister diese Frage am Freitag mit „Ja“. Ursprünglich sei geplant worden, dass sich der Rat „gegen die unzulässige Einmischung in eigene Angelegenheiten durch den Landrat“ wehre. „Dies wurde durch die damalige Mehrheit vereitelt – durch mich nicht nachvollziehbar und nur politisch motiviert“, sagt Krützen und kündigt an: „Ich werde das unverzüglich in die neue Wahlperiode einbringen.“ Denn jetzt gibt andere Mehrheiten.