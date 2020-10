Klimaschutz im Rhein-Kreis : Das wird für die Mobilitätswende getan

Rhein-Kreis Unternehmen berät ab Oktober die Kreis-Kommunen zur Nutzung klimaneutraler Fortbewegungsmittel. Die Menschen sollen in Zukunft möglichst viel mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen.

Der Rhein-Kreis startet ab Oktober eine Fokusberatung zum Thema nachhaltige Mobilität. Dabei wird die Kreisverwaltung von dem Unternehmen energielenker projects GmbH beraten, das sich auf Energiewende in den Bereichen Energie, Gebäude, Mobilität und Umwelt spezialisiert hat. Im Mittelpunkt des Projektes stehen Klimaschutzaktivitäten und konkrete Handlungsempfehlungen.

Zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen will der Rhein-Kreis neue Ideen rund um den Klimaschutz umsetzen. Alle Kommunen sollen von diesem Projekt profitieren. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke nennt ein konkretes Beispiel im Bereich der nachhaltigen Mobilität: „Wir wollen Anreize zur Nutzung möglichst klimaneutraler Fortbewegungsmittel schaffen. Die Menschen sollen in Zukunft möglichst viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Mit Hilfe der Fokusberatung möchten wir in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen die Mobilitätswende voranbringen“, macht er deutlich.