Blaulicht-Organisationen bieten Aktionen an : Kreis fährt Kampagne zum Corona-Schutz

Rhein-Berg Vor allem die Blaulicht-Organisationen wollen die Bürger nochmal auf die weiter bestehende Pandemie aufmerksam machen, um die AHA-Regeln im Bewusstsein zu halten. Verschiedene Aktionen sind geplant.

„Corona? Braucht kein Mensch!“ – Die Aussage würde vermutlich jeder unterschreiben. Die Blaulicht-Organisationen im Kreis nutzen sie jetzt für eine breit angelegte Kampagne.

Eine, die darauf aufmerksam machen soll, dass die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei ist. Auf diese Weise sollen die Bürger nochmal für Abstandsregeln und Hygienevorschriften, kurz die AHAs (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) sensibilisiert werden. „In Kooperation mit dem Krisenstab und dem Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche und hauptamtliche Helfer unterschiedlicher Institutionen aus der Region dafür, dass es im Herbst nicht zu einer zweiten Welle an Infektionen in der Region kommt“, verdeutlicht der Kreis. Eine Vielzahl an Organisationen macht mit, unter anderem auch die Leichlinger Feuerwehr. Schirmherr ist Landrat Stephan Santelmann. Er appelliert: „Die Mitglieder der Blaulichtrunde stehen an erster Stelle, wenn es darum geht, Gesundheit zu schützen und Leben zu retten. Sie hören nicht damit auf. Feuerwehr und Hilfsorganisationen sehen nicht einfach weg, die Polizei resigniert nicht, und das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen nimmt nicht plötzlich bei der Arbeit seine Masken ab, weil das Tragen zu unbequem wird. Sie schützen Sie immer weiter. Also helfen Sie bitte den Helfenden. Schützen auch Sie sich selbst und andere – immer weiter!“

Mitwirkende Die Kliniken in Bergisch Gladbach und Wermelskirchen, die Feuerwehren, die Kreispolizeibehörde, das Deutsche Rote Kreuz Rheinisch-Bergischer Kreis, die Johanniter Unfallhilfe im Regionalverband Rhein-Berg/Oberberg, die Malteser Bergisch Gladbach, die DLRG Rheinisch-Bergischer-Kreis, das THW Bergisch Gladbach und der Arbeiter-Samariter-Bund Bergisch Land.

Dass das stetige Erinnern notwendig ist, sieht auch die Polizei so: „Wir sehen tagtäglich in unseren Einsätzen, wie leichtfertig manche Bürger mit den Abstandsregeln umgehen“, betont Polizeisprecher Richard Barz. Die Feuerwehr Leichlingen stellt das bei ihren Einsätzen nicht so deutlich fest, setzt aber selbst deutlich auf Corona-Schutz. Sprecher Thomas Schmitz nennt ein Beispiel: „Wir versuchen Übungsdienste möglichst draußen abzuhalten, und dann auch nur in kleinen Gruppen mit ausreichendem Abstand und Masken.“

Aus den Krankenhäusern in Bergisch Gladbach kommt der Appell: „Die Pflegenden und Ärzte in den Kliniken, aber auch alle anderen Helfer stehen Tag für Tag an vorderster Front. Auch die müssen wir schützen.“ Wer die AHA-Regeln nicht einhalte, trage dazu bei, dass sich die Intensivbetten wieder mit Corona-Patienten füllten.

Der Kreis hat, was das Materielle angeht, vorgesorgt: „Es war schon im Mai abzusehen, dass uns die Pandemie noch länger beschäftigen wird“, merkt Kreisgesundheitsamtschefin Sabine Kieth an. Der Krisenstab hat Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel gelagert. Beides soll bei der Kampagne gezielt verteilt werden. „Wir sind froh, dass wir in der Lage sind, insbesondere Bedürftige damit zu versorgen.“

Im Herbst startet die Kampagne mit verschiedenen Aktionen im Kreis, unter anderem diesen:

• Online-Bürgerdialoge mit Sabine Kieth. „Die Antworten werden von einem Tagungszeichner live dokumentiert und veröffentlicht“, schreibt der Kreis. Termine: 15. Oktober und 4. November. Links zur Teilnahme werden noch bekanntgegeben.

• Der Kreis stellte den Tafeln Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutze zur Verfügung.