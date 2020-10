Gastronomie in Grevenbroich : „Kleines Esszimmer“ kocht in neuen Räumen

Wevelinghoven Derzeit locken Bettina und Bernd Knippelberg mit frischen Pfifferlingen – und freuen sich schon auf die Gänse-Saison. Das Restaurant „Kleines Esszimmer“ öffnet in neuen Räumen.

Die alte Haustür wurde von einer Stammkundin abgelaugt, geschmirgelt und neu gestylt. Innen setzt sich der Eindruck fort. Im Empfangsraum kann an einer Theke ein Aperitif eingenommen werden. Auf insgesamt 100 Quadratmeter verteilen sich drei Räume, die individuell abgetrennt werden können. Bettina Knippelberg freut sich jetzt zehn Plätze mehr zu haben als am vorigen Standort. Und die sind nicht dicht gedrängt sondern üppig. „Am 1. Oktober war die Eröffnung und das erste Wochenende ist schon komplett ausgebucht“, erzählt Bernd Knippelberg, der als Koch in der Küche zaubert. Schon an der Oberstraße 83 hatte das Paar viele Stammgäste. „Doch da das Haus verkauft wurde, mussten wir raus“, erzählen sie.