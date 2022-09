Brauchtum in Grevenbroich : Schützen setzen ihr neues Zelt-Konzept um

Grevenbroich Separater Cocktail-Bereich, größerer Biergarten, gemütliche Stühle: Der BSV geht zum Fest neue Wege. Das Zelt an der Graf-Kessel-Straße wurde neu gestaltet. Was die Besucher erwartet.

Ganz schön schick, was die Grevenbroicher Schützen da auf die Beine gestellt haben: Ihr großer Planenbau an der Graf-Kessel-Straße wurde erstmals um ein Extra-Zelt erweitert, in dem ab Samstagabend eiskalte Cocktails serviert werden. Gemütliche Lounge-Möbel, stimmungsvolle Beleuchtung und ein eigener DJ gehören zur „Bar“, die vor allem ein junges Publikum ansprechen soll.

Brauchtum in Grevenbroich : Was Schützenfest-Besucher nicht verpassen sollten

„Wir wollen neue Wege gehen und möglichst für alle Generationen ein Angebot schaffen“, sagt Detlef Bley, Präsident der Bürgerschützen. Schon 2019 wurde gemeinsam mit dem Zeltverleih Barrawasser ein neues Konzept ausgetüftelt, das nun endlich an den Start gehen kann. „Ursprünglich wollten wir unsere Pläne schon 2020 umsetzen, was aber wegen der Pandemie nicht möglich war“, berichtet Bley.

Die neue Cocktail-Lounge löst die alte Sektbar ab, die in der Vergangenheit kaum noch Besucher hinter ihre Vorhänge lockte. „Zwar hatten wir dort zuletzt auch Cocktails ausschenken lassen, die aber nicht den Geschmack der Zeltgäste trafen“, sagt der Schützenpräsident. Im neuen Barzelt werden nun Profis für das Zubereiten der Mixgetränke verantwortlich sein. „Die wissen, wie’s geht“, sagt Bley. Er hofft nun darauf, dass dieses Angebot auf das Interesse eines vor allem jungen Publikums treffen wird – das auch bereit ist, den Eintritt ins Zelt zu zahlen. Apropos: Am Samstagabend kostet das „Bändchen“ acht, am Frühschoppen-Montag zehn Euro. An den übrigen beiden Tagen ist der Eintritt frei.