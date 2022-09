Brauchtum in Dormagen : Schützen in Delrath beenden ihre lange Auszeit

Delrath Das Königspaar Hartmut I. Schlömer und Wilma Felder kommt nach drei Jahren endlich zum Zug. Der 5. Jägerzug „Jägermeisterzug“ feiert sein 75-jähriges Bestehen. Das Programm des Schützenfests.

Eine lange Wartezeit geht zu Ende, in Delrath kann an diesem Wochenende endlich wieder Schützenfest mit dem St. Hubertus Bürgerschützenverein 1926 gefeiert werden. Zudem hat der 5. Jägerzug (“Jägermeisterzug“) Jubiläum: Er wird 75 Jahre alt.

„Als am 2. September 2019 um 18.29 Uhr mit dem 16. Schuss unser Traum, für ein Jahr Schützenkönigspaar von Delrath zu sein, in Erfüllung ging, ahnten wir noch nicht, dass daraus drei Jahre werden sollten“, erinnert sich das Königspaar Hartmut I. Schlömer und Wilma Felder in ihrem Grußwort an die Festgemeinschaft. Doch Corona legte zwischenzeitlich eben auch das Brauchtum lahm. Jetzt aber geht es wieder in die Vollen. Es gibt vier Tage Programm. Die Höhepunkte: