Kommt die „Begleitpersonenkarte“? : Neusser Schützen wollen die Damenkarte abschaffen

Männliche Partner von Schützen werden am Eingang zur Festwiese und den Bällen abgeweisen, wenn sie die Damenkarte als Eintrittskarte nutzen wollen. das soll abgeschafft werden. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Damenkarte als Eintrittskarte für Festwiese und Bälle beim Neusser Schützenfest gehört bald der Vergangenheit an. Lob gibt es dafür von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt.

Im Nachgang zum Schützenfest kündigt das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) eine Änderung der Vereinssatzung an, die im November der Mitgliederversammlung vorgelegt wird und aus der Damen- eine Begleitpersonenkarte machen soll. Das ist mehr als eine redaktionelle Änderung, sagt Constanze Stroeks, die passives Mitglied im NBSV und Vorsitzende des Gleichstellungsbeirates der Stadt ist. „Es hat etwas Weltoffenes – im Jubiläumsjahr.“

Die Debatte um diese Bezeichnung ist nicht neu. Schon mehrfach wurde angeregt, den Titel zu ändern, damit, wie es Daniel Friedländer in einer von ihm gerade gestarteten Online-Petition begründet, „jeder Schütze leben, lieben und feiern kann, mit wem er möchte.“ Männliche Partner oder Ehemänner von Schützen dürften diese Damenkarten aber nicht nutzen, sondern müssten Eintritt bezahlen. Nicht mehr zeitgemäß, heißt es in einem Kommentar zur Petition, zumal so „ein Teil unserer Gesellschaft ausgeschlossen wird.“