Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich : „Juks“ startet mit 50 Kursen in den Herbst

„Juks“ startet mit 50 Kursen in den Herbst

Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich

Grevenbroich Jugendkunstschul-Leiter Silvio Handrick hat die Arbeiten am neuen Semester-Programm abgeschlossen. Ab dem 12. September warten mehr als 20 Dozenten mit einem prallen Kreativ-Angebot für Kinder und Jugendliche auf.

Die Jugendkunstschule sorgt dafür, dass auch in der kalten Jahreszeit bei Kindern und Jugendlichen aus Grevenbroich keine Langeweile aufkommt. Leiter Silvio Handrick hat soeben das neue Programmheft für das Herbst- und Winter-Semester herausgegeben – vollgepackt mit Angeboten für junge Leute, die ihre Freizeit kreativ verbringen möchten. Mehr als 50 unterschiedliche Kurse sind bis zum Jahresende geplant.

Handrick hatte 2021 die Regie in der Jugendkunstschule übernommen, die seit ihrer Gründung vor 37 Jahren unter der Leitung von Rudolf Ladwig stand. Dem neuen Programm hat der aus Sachsen stammende Theaterpädagoge bereits seine eigene Handschrift verliehen – „aber sanft“, wie er meint. „Viele Kurse, die sich seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit erfreuen, sind drin geblieben. Aber es sind auch viele neue Angebote enthalten“, sagt Handrick. Die „Juks“ – wie die Einrichtung in Grevenbroich genannt wird – müsse sich halt weiterentwickeln.

Im Bereich der bildenden Kunst werden Atelier-Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten, die mit Acryl- und Wasserfarben ihre eigenen Malereien erstellen sollen. Neu ist ein Architektur-Kursus, bei dem Kinder ihre eigenen Traumhäuser entwerfen und in Miniatur nachbauen können. Und bei „Arbeiten mit Ton“ – ebenfalls neu im Programm – werden Figuren, Teller und Schalen hergestellt.

In der Sparte „Darstellende Kunst“ werden zwei Theaterkurse für Kinder und Jugendliche angeboten, die einmal in eine andere Rolle schlüpfen möchten. Und getanzt wird auch: Insgesamt werden im nächsten Semester zwölf Kurse veranstaltet, die ihre Höhepunkte in Live-Aufführungen vor Eltern und Freunden finden werden. „Das sind sehr beliebte Angebote, die wir natürlich auch weiterhin im Programm behalten werden“, sagt Silvio Handrick.