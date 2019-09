Kunst in der Klinik Grevenbroich : Kunstvolle Blickfänger im Foyer des Krankenhauses

Ralf Pohl ist auf keinen Stil festgelegt und „malt einfach drauf los“. Jetzt zeigt er aktuelle Arbeiten in St. Elisabeth.

Auffällig ist, dass seine Bilder keine Titel tragen. Dies sei beabsichtigt, da jeder Betrachter etwas anderes in seinen Bildern sehe, erklärt Pohl. Der Maler, der seine Brötchen als Schul-Hausmeister verdient, nimmt seine vollendeten Werke regelmäßig mit in die Gebrüder-Grimm-Schule und lässt die Kinder darüber philosophieren, was die Bilder zeigen. Nebenbei leitet er auch Kunstprojekte an der Neusser Grundschule: von Modellieren über Seidenmalerei bis hin zu Kerzengießen.

Schon in seiner Jugendzeit war Ralf Pohl, der sich selbst als Autodidakten bezeichnet, an Farben aller Art interessiert; während eines Praktikums bei einem Dekorateur fand er Gefallen am künstlerischen Handwerk. Später besuchte er einen Seidenmalereikursus und begann, in seiner Freizeit auf Leinwänden zu malen. Ein Bekannter regte ihn schließlich dazu an, Malkurse zu belegen und sein Talent zu nutzen.