Mobilität in der Innenstadt : Wer darf in die Grevenbroicher Fußgängerzone?

Grevenbroich Zwei Entscheidungen für die Fußgängerzone stehen diese Woche an: Die Stadt will mit Pollern Autos draußen halten und die Zone für Radler dauerhaft öffnen – gegen letzteres regt sich Widerstand.

Eigentlich sagt schon der Name, wofür der Straßenzug von der Breite Straße bis zur Kölner Straße dient: Eine Fußgängerzone ist für Fußgänger da. Dass es aber nicht so einfach ist, zeigt sich in dieser Woche. Im Bauausschuss am Donnerstag geht es gleich zwei Mal um die Grevenbroicher Zone: Zum einen will die Stadt auf Antrag der SPD mit versenkbaren Pollern den Autoverkehr in der Zeit von 11 bis 19 Uhr wirksam aussperren – immer wieder werden Autos auch nach 11 Uhr dort gesichtet. Zum anderen empfiehlt die Verwaltung, die neunwöchige Probephase für Fahrradfahrer zur dauerhaften Lösung zu machen. Das heißt, dass Radler rund um die Uhr in der Zone in die Pedale treten dürfen. Bis zur Testphase im Sommer hatten sie nur montags bis freitags von 20 bis 11 Uhr und am Wochenende (ab Samstag, 15 Uhr) freie Fahrt – ansonsten war Absteigen angesagt.