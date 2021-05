Ein Verletzter nach Kollision : Landstraße bei Wevelinghoven nach Unfall mit zwei Lkw und Auto gesperrt

Wevelinghoven Am Mittwoch gegen 9.25 Uhr ist es an der Einmündung nach Wevelinghoven auf der Langwadener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Fahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer, der aus Richtung Wevelinghoven kam und auf die L142 Richtung Langwaden abbiegen wollte, das Stopp-Zeichen übersehen und rollte in den Kreuzungsbereich.

In dem Moment sollen zwei Lkw aus Richtung Langwaden auf der Landstraße unterwegs gewesen sein. Der vorausfahrende Lkw musste laut Polizei stark bremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Der Lkw-Fahrer dahinter konnte offenbar nicht schnell genug reagieren und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des vor ihm fahrenden Gespanns.

Fotos zeigen ein stark zerstörtes Führerhaus. Wie die Polizei bestätigte, wurde der Lkw-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn. Die viel befahrene Landstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden. Die Unfallaufnahme durch die Polizei und die Bergung des nicht mehr fahrtauglichen Lastkraftwagens dauern noch an. Zunächst hatte die Polizei mit einer Sperrung bis etwa 11 Uhr gerechnet, am Vormittag teilte sie aber mit, dass die Maßnahmen noch eine Stunde länger dauern. Die Straße soll also bis 12 Uhr gesperrt bleiben. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich um Wevelinghoven weiträumig umfahren. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.