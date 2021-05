Polizei sucht Lkw-Fahrer nach Unfall : Gespann mit Mähdreschern kollidiert bei Hülchrath mit Auto

Hülchrath Nach einem Unfall nahe der „Total“-Tankstelle bei Grevenbroich-Hülchrath sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug zwei Mähdrescher transportiert haben soll.

Wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte, war es am Montagmorgen, 10. Mai, gegen 10.40 Uhr zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Auto an der nahegelegenen Kreuzung gekommen. Wie eine Autofahrerin der Polizei schilderte, soll der Lkw-Fahrer an der Ampelkreuzung – aus Richtung Hülchrath kommend – vor ihr gehalten und plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt haben. Das Heck des Lastkraftwagens stieß mit der Front des Autos zusammen.