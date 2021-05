Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Testzentrum am Hammerwerk : „Corona-Shop-In“ in Grevenbroich als Probe für Festival-Tests

Mike Schöneberg am Testzentrum seines Unternehmens „Fest-Test“ am Hammerwerk. Foto: Fest-Test

Grevenbroich Mike Schöneberg geht mit einem innovativen Zentrum für Corona-Tests am Hammerwerk an den Start. Ergebnisse können etwa Gastronomen per QR-Code scannen. Das Konzept des Grevenbroichers soll auch bei Großveranstaltungen greifen.