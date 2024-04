Darum wird auf Parookaville Rücksicht genommen Sperrung der Xantener Straße hat erhebliche Auswirkungen

Wer immer mal wissen wollte, warum die Baustelle auf der Xantener Straße unbedingt vor den Festival wieder verschwunden sein muss, bekommt die Folgen der Sperrung aktuell plastisch vor Augen geführt, Wie von der Behörde Straßen.NRW angekündigt, ist die Baustelle am Montagmorgen pünktlich eingerichtet worden. Damit ist jetzt die Xantener Straße von der Autobahnabfahrt Sonsbeck bis zur Sonsbecker Straße komplett gesperrt. Sogar Fahrradfahrer und Fußgänger dürfen dort nicht mehr durch und müssen einen Umweg nehmen. Da sich dorthin kaum ein Fußgänger verirren wird, dürfte das nicht für große Probleme sorgen. Ganz anders sieht das bei den Autofahrern aus. Die müssen jetzt einen kilometerlangen Umweg nehmen, wenn sie in Sonsbeck von der A57 abfahren und dann nach Kevelaer wollen. Zu befürchten ist, dass viele jetzt durch Achterhoek fahren, um so etwas abzukürzen.