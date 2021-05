Nach der Fettexplosion in Grevenbroich : Hier ist in Sachen Feuer daheim Vorsicht geboten

Grevenbroich In den eigenen vier Wänden lauern viele Gefahren mit Blick auf die Entstehung eine Feuers. Die Grevenbroicher Feuerwehr verrät, welche das sind und was im Falle eines Falles zu tun ist.

Auch wenn die Fett­explosion am Wochenende in der Südstadt für die betroffene Frau ohne schwerere Verletzungen ausging, hat sie wieder gezeigt, dass in den heimischen vier Wänden so manche Gefahr im Zusammenhang mit Feuer existiert. Sebastian Draxl, Pressesprecher der Grevenbroicher Feuerwehr, nennt die neuralgischen Punkte im Haushalt und was zu tun ist, wenn es doch mal brennt.