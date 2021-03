Neuorganisationen im Grevenbroicher Rathaus : Krützen ordnet die Verwaltung neu

Grevenbroich Stadtsprecher Stephan Renner soll künftig neue Aufgaben übernehmen – und einen neu geschaffenen Fachdienst leiten. Bürgermeister Klaus Krützken ordnet aktuell viele Bereiche in der Grevenbroicher Verwaltung neu an.

Auf Stephan Renner warten neue Aufgaben. Der Stadtsprecher soll künftig einen neuen Fachdienst übernehmen, den Bürgermeister Klaus Krützen im Rathaus einrichten will. Renner soll sich dort künftig um das Thema „Smart City“ kümmern – also Konzepte entwickeln, um die Stadt Grevenbroich effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Auch die Digitalisierung der Verwaltung soll aus diesem Fachdienst heraus vorangetrieben werden.

Klaus Krützen ordnet derzeit die Dezernate in der Grevenbroicher Verwaltung um. Sein Ziel sei es, dem „einen oder anderen Bereich neue Impulse zu geben“, so der Verwaltungschef auf Anfrage unserer Redaktion. Voraussichtlich im kommenden Monat will er den Mitgliedern des Stadtrates ein entsprechendes Personal-Tableau vorlegen.