Polizei fahndet nach Tankstellen-Räuber : Überfall mit Schusswaffe in der Südstadt

Südstadt Die Polizei fahndet nach einem Räuber, der in der Nacht zu Freitag die Tankstelle in der Südstadt überfallen hat. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe.

In der Nacht zu Freitag wurde die Tankstelle an der Kolpingstraße in der Südstadt überfallen. Ein mit Sturmhaube maskierter Täter gelangte gegen 23 Uhr über einen Hintereingang in den Verkaufsraum. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Unbekannte einen Angestellten mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes.