Villa Erckens in Grevenbroich : Besuche im Museum sind am Wochenende wieder möglich

Grevenbroich Das Museum öffnet zwar am Wochenende wieder, doch die Grevenbroicher sind vorsichtig. Dem Kulturamt liegen zwar Anfragen, aber noch keine konkreten Terminvereinbarungen vor.

Nach monatelanger Schließzeit öffnet das Museum der niederrheinischen Seele zwar wieder an diesem Wochenende – doch die Grevenbroicher sind offenbar zurückhaltend. Bis Freitag lag der Stadt jedenfalls noch keine Terminvereinbarung für einen Besuch der Villa Erckens vor. „Vielleicht liegt das an den steigenden Corona-Fallzahlen“, sagt Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack. „Die Leute sind vermutlich vorsichtig.“

Neben der Dauerausstellung bietet das Museum aktuell einen Ausflug in das Grevenbroich der 1920er Jahre an. Die reich illustrierte Schau wurde bereits im vergangenen Herbst zusammengestellt, konnte aber bislang nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden. Zudem wurde am Freitag im Dachgeschoss des historischen Gebäudes eine Ausstellung mit Poesie-Alben aufgebaut.

Ein spontaner Besuch in der Villa ist nicht möglich. Wer auf den Spuren der niederrheinischen Seele wandeln möchte, kann sich an diesem Wochenende aber noch per E-Mail an kultur@grevenbroich.de anmelden. Auch über den Facebook-Auftritt des Museums ist eine Terminvereinbarung machbar. Die Besucherzahl ist allerdings limitiert, der Aufenthalt im Gebäude auf eine Stunde beschränkt.