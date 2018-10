Grevenbroich: Karnevalisten entdecken historische Unterlagen

Alte Düsseldorfer Narrenkappe in Grevenbroich wiedergefunden

Ein Fund von hohem ideellen Wert: Die alte Narrenkappe von Willy Trapp ist noch in gutem Zustand. Foto: Bernhard Lück

Grevenbroich (wilp) Nur kurz waren die Spiesratze sprachlos, doch dann wandelte sich die Sprachlosigkeit in große Freude. Jahrelang war die Narrenkappe von Willy Trapp, einem der Mitbegründer der 1911 aus der Taufe gehobenen Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft, unauffindbar.

Doch jetzt wurde sie in einem Gartenhaus bei Grevenbroich entdeckt – mit vielen anderen historischen Unterlagen der traditionsreichen närrischen Gemeinschaft.

Welche Schätzchen sich sonst noch in dem Gartenhaus-Fund verbergen, wollen die Düsseldorfer Jecken in den nächsten Wochen herausfinden. „Wir werden die alten, sorgsam in Kartons verpackten Unterlagen erst einmal genau sichten“, sagt Heinz Krudwig, Vorsitzender der handwerklich orientierten Karnevalisten. Bei dieser Gelegenheit gilt es, auch zahlreiche Bilder genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn zum Fund gehören mehrere alte Fotoalben aus der Vor- und Nachkriegszeit. „Für uns ist das von einem hohen ideellen Wert“, betont Narren-Chef Krudwig.