IG BCE demonstriert zum Besuch der Berliner Kohlekommisison im Rheinischen Revier

IG BCE-Demo : Demo zum Besuch der Kohlekommission

Grevenbroich Mit dieser Aktion will die IB BCE den Besuch der Berliner „Kohlekommission“ im Rheinischen Revier flankieren. Ronald Pofalla, einer der Vorsitzenden der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung der Bundesregierung, kurz „Kohlemission“, wird am Freitag, 26. Oktober, in der Raketenstation Hombroich mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Rheinischen Revier diskutieren.

Die RWE-Mitarbeiter im Rheinischen Revier hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zu einer Großdemonstration aufgerufen, an der auch Bürgermeister Klaus Krützen und weitere Vertreter der Stadt Grevenbroich teilnehmen wollen. Sie findet am Mittwoch, 24. Oktober, ab 9 Uhr, vor dem Kreishaus in Bergheim an der Aachener Straße statt, wohin sich auch große Teile der Belegschaft des Kraftwerkes Neurath und aus dem Tagebau Garzweiler begeben werden. sie steht unter dem Motto „Ohne gute Arbeit kein gutes Klima: Wir sind laut für unsere Jobs“- „damit die Kommissdion weiß, dass es in ihren Entscheidungen um uns geht.“ Denn mit dieser Aktion soll der Besuch der Berliner „Kohlekommission“ im Rheinischen Revier flankiert werden.

Ronald Pofalla, einer der Vorsitzenden der Berliner „Kohlemission“, wird am Freitag, 26. Oktober, in der Raketenstation Hombroich mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Rheinischen Revier diskutieren. Bekanntlich war Pofalla jüngst in die Kritik geraten, weil er öffentlich über ein mögliches, bereits auf 2035 bis 2038 vorgeschobenes Ende für den Tagebau „nachgedacht“ hatte. Auch dazu wird er sicherlich befragt werden.



Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat sich erneut in die Diskussion um den Kohleausstieg eingeschaltet und RWE vorgeworfen, die angekündigte Drosselung der Kohleförderung im Tagebau Hambach sei durch den vom BUND erwirkten Rodungsstopp im Hambacher Wald verursacht und nicht etwa eine direkte Folge der von RWE beantragten Überführung von fünf Kraftwerksblöcken in die so genannte Sicherheitsbereitschaft. Auf Redaktionsnachfrage sagt ein RWE-Sprecher dazu: „ Die angekündigte Förderminderung beträgt rund 10 bis 15 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr ab 2019. Die vom BUND erwähnten Anpassungen durch die Sicherheitsbereitschaft von insgesamt fünf Kraftwerksblöcken hatten wir längst vorher in unseren Planungen berücksichtigt.“

