"Unter uns"-Star dreht in Grevenbroich

Grevenbroich Miloš Vuković macht Abstecher zu den „Freundinnen“.

Miloš Vuković, Zuschauerliebling der RTL-Serie „Unter uns“ macht einen Abstecher zur Soap „Freundinnen – Jetzt erst Recht“. In seiner Rolle als Paco Weigel steht er aktuell in Grevenbroich vor der Kamera.

Normalerweise ist der Schauspieler täglich am „Unter Uns“-Set in Köln-Ossendorf zu finden. Doch nun tauscht Miloš Vuković das Set für einige Tage gegen die Coens-Galerie in Grevenbroich. Denn dort finden die Dreharbeiten von „Freundinnen – Jetzt erst recht“ statt. An mehreren Drehtagen steht der 37-Jährige für die neue RTL-Serie vor der Kamera - und zwar in seiner „Unter Uns“-Rolle Paco Weigel.